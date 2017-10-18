Томич взял «серебро» на Чемпионате Европы по жиму лёжа

18 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено Сергеем Усовым

Томский пауэрлифтер Сергей Усов стал вторым на проходившем в испанском Ла-Манга Чемпионате Европы по жиму лёжа.

В категории до 120 кг (за победу в которой боролись 8 спортсменов), в упорной борьбе томский спортсмен во второй попытке выжал 322.5 кг, третья на 345 кг (для победы) оказалась неудачной. В результате первым стал спортсмен из Норвегии. «Бронза» досталась российскому спортсмену Руслану Павликову.

«Это первый чемпионат Европы в моей карьере, волновался, но занял достойное место среди именитых и сильных соперников из Норвегии, Украины, России», — поделился впечатлениями Сергей Усов.

Он также отметил, что в его ближайших планах выступление на чемпионате России, который пройдет в ноябре, а также установление нового рекорда России во взрослой возрастной категории.

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