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Томич взял «серебро» на Чемпионате Европы по жиму лёжа

Томские новости, Спорт, жим лежа Усов пауэрлифтинг чемпионат Европы Томич взял «серебро» на Чемпионате Европы по жиму лёжа

Томский пауэрлифтер Сергей Усов стал вторым на проходившем в испанском Ла-Манга Чемпионате Европы по жиму лёжа.

В категории до 120 кг (за победу в которой боролись 8 спортсменов), в упорной борьбе томский спортсмен во второй попытке выжал 322.5 кг, третья на 345 кг (для победы) оказалась неудачной. В результате первым стал спортсмен из Норвегии. «Бронза» досталась российскому спортсмену Руслану Павликову.

«Это первый чемпионат Европы в моей карьере, волновался, но занял достойное место среди именитых и сильных соперников из Норвегии, Украины, России», — поделился впечатлениями Сергей Усов.

Он также отметил, что в его ближайших планах выступление на чемпионате России, который пройдет в ноябре, а также установление нового рекорда России во взрослой возрастной категории.

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