В томских лесах отменили режим ЧС, введенный для борьбы с шелкопрядом

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2017 // Фото: PIxabay.com

Режим чрезвычайной ситуации, действовавший с 11 апреля в связи с распространением сибирского шелкопряда на территории Томской области, отменен.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в лесах региона завершен второй (осенний) этап обработки очагов вредителя: работы проведены в 10 муниципалитетах на площади 107,3 тыс. га.

Всего с начала 2017 года мероприятия по локализации и ликвидации очагов сибирского шелкопряда охватили 534,4 тыс. га лесного фонда. Часть площадей в Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Первомайском, Чаинском районах обрабатывалась химическим препаратом «Клонрин», в Кожевниковском, Колпашевском и Томском районах — биологическим препаратом «Лепидоцид».

По предварительным данным, эффективность обработки лесов от шелкопряда высока во всех районах Томской области: неконтролируемое распространение вредителя на территории лесного фонда остановлено, борьба с оставшимися небольшими очагами продолжится в следующем году.

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