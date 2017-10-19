Томские пожарные ликвидировали последствия «столкновения» бензовоза и автобуса (ФОТО)

19 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 18 октября, на трассе Томск — Новосибирск прошли учения, в рамках которых сотрудники экстренных служб ликвидировали последствия крупного ДТП, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По легенде, на федеральной трассе произошло столкновение рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Новосибирск – Томск, с бензовозом, перевозившим 30 тонн бензина. В автобусе находились 50 пассажиров.

При столкновении бензовоз съехал в кювет и опрокинутым прицепом с цистерной перекрыл трассу. Также произошел разлив топлива, которое позже загорелось. В итоге пассажиры оказались заблокированными в автобусе, среди них имеются погибшие и пострадавшие, нуждающиеся в срочной медицинской помощи и госпитализации.

Первыми на место условного ДТП прибыл экипаж ГИБДД. Полицейские провели разведку и сообщили оперативным службам о происшествии,запросили дополнительные силы и остановили движение транспортных средств в зону ЧС.

Через несколько минут в работу включились пожарно-спасательные подразделения и спасатели Томской областной поисково-спасательной службы. Пожарные провели разведку, охладили цистерну, локализовали и ликвидировали возгорание. В свою очередь спасатели приступили к деблокировке пострадавших с помощью аварийно-спасательного инструмента и эвакуации их до бригад скорой медицинской помощи.

Согласно вводной, происшествие произошло зимой. Ситуация осложнялась погодными условиями - на дорогах наблюдались снежные заносы. ДТП стало причиной затора автомобильного транспорта (около 50 машин в каждую сторону) длиной 2 километра. Для расчистки дорожного полотна была привлечена техника ДРСУ, было организовано реверсивное движение, были развернуты пункты обогрева, питания, временного размещения и зарядки средств связи. О складывающейся обстановке водители могли узнать с помощью мобильного комплекса информирования и оповещения населения, на экране которого отображалась текстовая информация с соответствующим речевым оповещением.

Для предотвращения утечки бензина из цистерны и сбора топлива были задействованы специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования «Нефтеспас». На корпус бензовоза был наложен пластырь, смонтировано обвалование и установлена промежуточная емкость для перекачки топлива.

После того как аварийно спасательные работы были завершены, техника ДРСУ освободила проезжую часть от поврежденных транспортных средств.

Как отмечают в пресс-службе, проведенные учения показали высокую готовность сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловленной крупными дорожно-транспортными происшествиями.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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