Томский вуз получил лицензию на производство лекарств

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) получил лицензию Минпромторга РФ на производство лекарственных средств, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Мы стали первым и пока единственным в России медицинским университетом, который получил такой документ. Теперь мы самостоятельно можем производить малые партии лекарственных средств для клинических исследований для собственных нужд, кроме того, наличие такой лицензии — крайне важно для фармацевтических производств, с которыми университет активно выстраивает сотрудничество», — приводит пресс-служба слова ректора вуза Ольги Кобяковой.

По ее мнению, получение лицензии существенно продвинет вперед реализацию научных проектов СибГМУ в сфере фармацевтики.

В университет уже начали поступать запросы от научно-исследовательских центров и лабораторий Томска, Новосибирска и других городов России на производство опытных образцов лекарств для клинических исследований.

СибГМУ основан в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета, сегодня входит в тройку лучших медицинских вузов России по Национальному рейтингу университетов и является абсолютным лидером по количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом. В апреле 2017 года СибГМУ получил статус опорного, став единственным медицинским вузом в списке победителей конкурса Минобрнауки РФ.

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