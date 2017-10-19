При поддержке «Газпромнефть-Востока» в Новом Васюгане отремонтирован единственный детский сад

Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: 19 октября 2017 // Фото: pixabay.com

В поселке Новый Васюган Каргасокского района завершен ремонт единственного в населенном пункте детского сада. Он состоит из четырех корпусов, которые реконструировали по очереди. В октябре было сдано последнее здание, в котором могут расположиться две группы детей — до 30 человек. Теперь детский сад способен принять одновременно 140 воспитанников.

Работы по реконструкции всех зданий учреждения велись при поддержке «Газпромнефть-Востока» в рамках корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города. В ходе масштабной реконструкции строители утеплили полы и стены в корпусе, заменили кровлю, отремонтировали кухню, установили современные безопасные игровые комплексы на прилегающей территории.

„Теремок“ — единственное дошкольное учреждение в удаленном, северном поселке Новый Васюган, и после капитального ремонта его корпуса отвечают всем современным требованиям. Они комфортные, теплые, светлые и безопасные. Именно в таких условиях и должны расти наши дети», — прокомментировал новоселье генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

Детский сад «Теремок» построен более 50 лет назад, за это время капитального ремонта в корпусах учреждения не проводилось.

«Очень радует то, что с компанией „Газпромнефть-Восток“ у нас сложились взаимоотношения, основанные на понимании, готовности помочь и поддержать, — подчеркнул глава района Андрей Ащеулов. — Детский сад в селе Новый Васюган — это уже третий по счету наш совместный крупный проект. До этого при поддержке „Газпромнефть-Востока“ мы строили в райцентре новую хоккейную коробку, как раз накануне зимних областных игр, проходивших на каргасокской земле, и ремонтировали здание инфекционного отделения Каргасокской районной больницы. В планах на будущее реализация еще одного социально-значимого проекта. В следующем году совместно с „Газпромнефть-Востоком“ мы планируем провести замену электропроводки в здании Каргасокской школы № 2. Общая стоимость работ составит приблизительно 9 миллионов рублей, из них 7 миллионов пообещали выделить наши социальные партнеры. Хочется сказать спасибо генеральному директору компании „Газпромнефть-Восток“ Виктору Николаевичу Миснику за то, что не делит проблемы на свои и чужие, помогая нам менять условия жизни людей в нашем районе в лучшую сторону».

«Родные города» — комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту.

«Газпромнефть-Восток» ведет свою деятельность на территории Парабельского и Каргасокского районов Томской области, а также Тарского района Омской области.

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