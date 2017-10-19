Завтра томский «Скоморох» откроет вечерний театральный сезон

19 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Департамент по культуре и туризму Томской области

Завтра, 20 октября, в театре куклы и актера «Скоморох» откроется новый вечерний театральный сезон, сообщает департамент по культуре и туризму Томской области.

Для гостей вечера будет показан спектакль «Пикник» (18+), после которого состоится творческая встреча зрителей с актерами и режиссером. Спектакль «Пикник» (18+) поставлен главным режиссер театра Сергеем Иванниковым по пьесе французского драматурга Фернандо Аррабаля и носит жанровый подзаголовок «комедия абсурда с печальным концом».

В спектакле занята вся труппа театра, особенность постановки состоит в том, что на сцене присутствуют только куклы, а актеры работают в «черном кабинете».

«Эта премьера имеет непосредственное отношение к теме войны и мира – история о войне вообще, о самой её сути и о том, как человеку приходится выживать в условиях конфликта. Жанр абсурда помогает драматургу и режиссеру говорить о самом страшном простым и понятным языком, показывая всю нелепость и ужасную несправедливость войны», - сообщили представители театра.



Напомним, каждый год в «Скоморохе» дважды открывается театральный сезон. Первым проходит детское открытие, которое в этом году состоялось 10 сентября. Открытие вечернего (взрослого) театрального сезона традиционно приурочено ко дню рождения режиссера Романа Виндермана, имя которого носит театр.

Начало в 19.00.

Тэги/темы: