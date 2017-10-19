«Ростелеком» в Томске занял 2 место в соревнованиях по шахматам

19 октября 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Команда Томского филиала ПАО «Ростелеком» заняла второе место в соревнованиях по шахматам в III открытой круглогодичной спартакиаде трудящихся Ленинского района города Томска. В соревнованиях приняло участие 6 команд: ПАО «Ростелеком», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ОАО ТомскНИПИнефть, АО «Томская судоходная компания», ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства», «ЗСФ РГУП» (Университет правосудия).

Соревнования, в которых приняли участие три связиста — Алексей Шипилов, Валерий Ермаков и Анатолий Пичугин проводились по швейцарской системе в 9 туров с лично-командным зачетом. Общее количество участников составило 27 человек. Контроль времени — 5 минут на всю партию каждому участнику. Победители и призеры получили грамоты и медали.

«В этом году сезон спартакиад завершается, в Ленинском районе остался один вид спорта — стрельба. Наша команда нацелена занять призовое место. Спортом сейчас не только полезно заниматься, но и модно. Очень приятно осознавать, что сотрудники филиала всегда с особым энтузиазмом относятся к спортивным мероприятиям», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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