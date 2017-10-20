«Рыбаков Фонд» при поддержке ТГУ запустил в Томске акцию «Благодарю» (ФОТО)

20 октября 2017 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В среду, 18 октября, «Рыбаков Фонд» при поддержке Томского госуниверситета провел презентацию всероссийской акции «Благодарю». Презентации проходили в течение всего дня в разных местах Томска.

«Благодарю» — бессрочная некоммерческая акция, созданная для тех, у кого не получилось выразить слова благодарности в нужный момент. Идея принадлежит президенту фонда Елене Ульяновой. По ее словам, «у благодарности не может быть срока давности, не может быть границ, поэтому акция поможет передать теплые слова благодарности через годы и расстояния». Даже если отправитель не знает точного адреса, благодарность все-таки может быть доставлена.

Передать благодарность можно, отправив специальную открытку. Старт акции «Благодарю» состоялся 17 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Участники и волонтеры фестиваля первыми отправили 25 тысяч открыток с благодарностями в разные страны мира. А 18 октября волонтеры ТГУ раздавали открытки томичам.

«ТГУ выступил инициатором, и это замечательно, поскольку в университете учатся самые отзывчивые и добрые студенты. Не стесняйтесь делать людям добро, оно обязательно к вам вернется, вернется не материальными выгодами — все это преходяще, а человеческим отношением, что действительно ценно. Я надеюсь, что вокруг вас будут люди, которые последуют вашему примеру, и это приобретет цепную реакцию, которая не остановится», — отметил на открытии акции проректор ТГУ по социальной работе Сергей Кулижский.

Презентации акции проходили в трех точках — у ворот главного корпуса ТГУ, в Сквере студенческих отрядов и в ТРЦ «Изумрудный город». Кроме того, каждый желающий сможет найти такую открытку в одном из 15 тысяч отделений «Почты России» по всей стране. Чтобы отправить благодарность, достаточно выбрать открытку с адресом абонентского ящика специального центра обработки данных и описать свою историю как можно подробнее, а организаторы постараются найти адресата.

Присоединиться к акции можно и онлайн: для этого необходимо отправить благодарственную открытку через интернет или написать слова благодарности в соцсетях с хэштегом #благодарю (#ThankYou).

Студенты ТГУ уже отправили первые открытки с благодарностями.

«Творить добро — это очень важно, особенно в наши дни, потому что сейчас не каждый способен даже на простое „спасибо“. Этой открыткой, я, наверное, поблагодарю своего первого учителя, потому что первый учитель в школе — это незабываемо. Он вел у нас русский и литературу, подарил множество положительных эмоций и привил любовь к чтению», — рассказал участник акции Александр Карагужев с РФФ.

Презентация акции «Благодарю» в Сквере студенческих отрядов в Томске:

Фото: Вероника Белецкая

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