МТС удвоила покрытие сети LTE в Томской области

19 октября 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Компания МТС расширила покрытие сети LTE в Томской области. За первые девять месяцев 2017 года оператор вдвое увеличил количество базовых станций 4G в регионе.

Интернет на скорости до 75 Мбит/с получили жители 24 населённых пунктов Томского, Зырянского, Каргасокского, Парабельского, Кожевниковского, Кривошеинского, Шегарского, Молчановского и Колпашевского районов.

Так, в 2017 году впервые сеть «четвертого поколения» МТС появилась в Асино, селах Богашево, Вертикос, Каргасок, Зоркальцево, Зырянское, Корнилово, Кожевниково, Кривошеино, Мельниково, Тогур, Могочино, Молчаново, Парабель, Чажемто, Курлек, поселках Белый Яр, Кайдаловка, Синий Утес, Кирзавод, Копылово, Победа и деревне Кандинка. Кроме того, новые базовые станции 4G появились в Стрежевом и на территории Игольско — Талового нефтяного месторождения.

Более 80 тысяч человек, проживающих в этих населенных пунктах, теперь могут оценить все преимущества высокоскоростного интернета МТС: не только смотреть фильмы онлайн и пользоваться мобильными приложениями, но и совершать покупки в интернет-магазинах и проводить оплату дистанционно, не покидая населенных пунктов.

Мобильный интернет «четвертого поколения» МТС в Томской области работает в диапазоне LTE-1800, который дает возможность расширить зону покрытия в два раза по сравнению со стандартом LTE-2600. Сегодня высокоскоростной интернет LTE-1800 доступен более чем 80% населения Томской области.

«С начала года 4G-трафик в сети МТС Томской области увеличился в 2,5 раза. Учитывая растущий спрос, мы активно развиваем сеть „четвертого“ поколения в Томской области. И теперь скоростной мобильный интернет уже доступен не только в городах, но и в небольших поселках и деревнях. Для жителей удаленных территорий находиться на связи с миром особенно важно, ведь добираться до более крупных населенных пунктов по любому поводу неудобно. Теперь у жителей районных сел и деревень появилась возможность решать многие вопросы дистанционно и сделать свою жизнь удобнее», — отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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