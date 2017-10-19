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Томские аграрии собрали рекордный за 100 лет урожай

Томские новости, сельское хозяйство урожай золотая осень Томские аграрии собрали рекордный за 100 лет урожай

Аграрии Томской области собрали рекордный за последние сто лет урожай зерновых, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Андрея Кнорра.

«За последние сто лет Томская область не получала такого высокого урожая: более 400 тыс. тонн хлеба в бункерном весе, средняя урожайность — 21,7 центнера на гектар, с учетом рефакции (удаление отходов — прим.ред.) это будет около 19 ц/га», — сказал Андрей Кнорр в ходе межрегиональной выставки «Золотая осень. Урожай-2017».

По его словам, в настоящее время собран практически весь урожай — осталось 2,5 тыс. га, которые будут убраны в ближайшие два дня.

«Этот рекорд — больше психологический факт, когда крестьянин на северной территории видит урожайность 40 центнеров на га и понимает, что это он здесь своими руками сам получил», — отметил Андрей Кнорр.

Он также сообщил, что уборка овощей и раса завершена.

Как сообщалось, уборочная кампания 2017 года сопровождалась круглосуточными дождями. Тем не менее, власти ожидали высокий урожай. Рекордные показатели урожайности обусловлены техническим перевооружением, а также введению севооборотов и внесению минеральных удобрений.

В уборочную кампанию этого года аграриям предстояло убрать урожай на площади около 357 тыс. га, в том числе 193,4 тыс. га зерновых и зернобобовых, 14,8 тыс. га технических культур, 14,9 тыс. га картофеля и более 3 тыс. га овощей.

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