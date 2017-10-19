Томские аграрии собрали рекордный за 100 лет урожай

19 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Аграрии Томской области собрали рекордный за последние сто лет урожай зерновых, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Андрея Кнорра.

«За последние сто лет Томская область не получала такого высокого урожая: более 400 тыс. тонн хлеба в бункерном весе, средняя урожайность — 21,7 центнера на гектар, с учетом рефакции (удаление отходов — прим.ред.) это будет около 19 ц/га», — сказал Андрей Кнорр в ходе межрегиональной выставки «Золотая осень. Урожай-2017».

По его словам, в настоящее время собран практически весь урожай — осталось 2,5 тыс. га, которые будут убраны в ближайшие два дня.

«Этот рекорд — больше психологический факт, когда крестьянин на северной территории видит урожайность 40 центнеров на га и понимает, что это он здесь своими руками сам получил», — отметил Андрей Кнорр.

Он также сообщил, что уборка овощей и раса завершена.

Как сообщалось, уборочная кампания 2017 года сопровождалась круглосуточными дождями. Тем не менее, власти ожидали высокий урожай. Рекордные показатели урожайности обусловлены техническим перевооружением, а также введению севооборотов и внесению минеральных удобрений.

В уборочную кампанию этого года аграриям предстояло убрать урожай на площади около 357 тыс. га, в том числе 193,4 тыс. га зерновых и зернобобовых, 14,8 тыс. га технических культур, 14,9 тыс. га картофеля и более 3 тыс. га овощей.

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