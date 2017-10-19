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Экстренные службы Томска ликвидировали последствия «взрыва» на фабрике «Красная звезда» (ФОТО)

Томские новости, Безопасность, красная звезда учения ликвидация последствий Экстренные службы Томска ликвидировали последствия «взрыва» на фабрике «Красная звезда» (ФОТО)

Сегодня, 19 октября, в второй день командно-штабного учения, проводимого под руководством Сибирского регионального центра МЧС России, экстренные службы Томска ликвидировали последствия аварии на кондитерской фабрике «Красная звезда».

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, по легенде, в котельной фабрики произошла разгерметизация фланца газопровода. В результате произошла утечка газа с последующим взрывом и частичным обрушением конструкций здания. По предварительным данным, имеются пострадавшие. Некоторые из них находятся под завалами.

Первыми на место происшествия прибывают пожарно-спасательные подразделения и спасатели Томской областной поисково-спасательной службы. Они приступают к ликвидации пожара и эвакуации пострадавших из зоны ЧС. Для организации регулирования дорожного движения в зоне ЧС направлены экипажи ГИБДД.

Чтобы спасти пострадавших пожарным и спасателям необходимо использовать весь имеющийся в наличии аварийно-спасательный инструмент и по максимуму применить свои навыки. Чтобы извлечь людей, необходимо разобрать кирпичные завалы, приподнять железобетонную плиту, разрезать металлическую арматуру, а затем доставить их до бригад скорой медицинской помощи. В спасательной операции участвует и кинологическая служба регионального отделения «Россоюзспаса» - с помощью четвероногого помощника удается найти одного из пострадавших. Также на месте был развернут оперативный штаб.

Согласно вводной, авария на котельной произошла зимой. Без теплоснабжения остались здания кондитерской фабрики и четыре жилых многоквартирных дома, в которых проживают 350 человек.

Городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности были отработаны вопросы по информированию населения о складывающейся обстановке, размещению жителей домов в пунктах временного размещения и их жизнеобеспечения на период проведения ремонтно-восстановительных работ, доставки резервных источников энергоснабжения, тепловых пушек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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