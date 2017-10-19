Экстренные службы Томска ликвидировали последствия «взрыва» на фабрике «Красная звезда» (ФОТО)

19 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 19 октября, в второй день командно-штабного учения, проводимого под руководством Сибирского регионального центра МЧС России, экстренные службы Томска ликвидировали последствия аварии на кондитерской фабрике «Красная звезда».

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, по легенде, в котельной фабрики произошла разгерметизация фланца газопровода. В результате произошла утечка газа с последующим взрывом и частичным обрушением конструкций здания. По предварительным данным, имеются пострадавшие. Некоторые из них находятся под завалами.

Первыми на место происшествия прибывают пожарно-спасательные подразделения и спасатели Томской областной поисково-спасательной службы. Они приступают к ликвидации пожара и эвакуации пострадавших из зоны ЧС. Для организации регулирования дорожного движения в зоне ЧС направлены экипажи ГИБДД.

Чтобы спасти пострадавших пожарным и спасателям необходимо использовать весь имеющийся в наличии аварийно-спасательный инструмент и по максимуму применить свои навыки. Чтобы извлечь людей, необходимо разобрать кирпичные завалы, приподнять железобетонную плиту, разрезать металлическую арматуру, а затем доставить их до бригад скорой медицинской помощи. В спасательной операции участвует и кинологическая служба регионального отделения «Россоюзспаса» - с помощью четвероногого помощника удается найти одного из пострадавших. Также на месте был развернут оперативный штаб.

Согласно вводной, авария на котельной произошла зимой. Без теплоснабжения остались здания кондитерской фабрики и четыре жилых многоквартирных дома, в которых проживают 350 человек.

Городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности были отработаны вопросы по информированию населения о складывающейся обстановке, размещению жителей домов в пунктах временного размещения и их жизнеобеспечения на период проведения ремонтно-восстановительных работ, доставки резервных источников энергоснабжения, тепловых пушек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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