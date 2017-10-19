Депутаты томской облдумы одобрили закон, расширяющий возможности трудоустройства инвалидов

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Законопроект, который существенно расширит возможности трудоустройства инвалидов, одобрили для принятия во втором чтении депутаты комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике.

Как уточняется на сайте парламента, сегодня резервировать обязательные квоты рабочих мест для инвалидов обязаны только предприятия с численностью сотрудников более 100 человек. По проекту закона предлагается установить такое же требование для фирм и организаций, в которых от 35 до 100 работников. Минимальная квота должна составить 2% от штатной численности. При этом работодатель может арендовать у кого-то рабочее место для инвалида или заключить соглашение с другим работодателем об организации рабочего места.

«Принимающая сторона за счет направляющей стороны выделяет или создает рабочие места, в том числе специальные рабочие места и принимает на работу инвалидов в счет квоты, установленной для направляющей стороны», – пояснила начальник областного департамента труда и занятости Светлана Грузных.

В Томской области сегодня живут 58 тысяч инвалидов, из них около 20 тысяч в трудоспособном возрасте, а работают меньше 4 тысяч человек. 75% «больших» работодателей со штатом больше ста человек находятся в Томске. Для сравнения, в Молчановском районе сегодня по квоте для инвалидов выделено 5 рабочих мест, а живет в районе больше 500 инвалидов. С принятием нового закона, по подсчетам его разработчиков, количество предприятий, где смогут работать инвалиды, увеличится до 2000, а количество рабочих мест по квотам вырастет до 6000. Появятся квотируемые рабочие места в сферах обслуживания, торговли, ЖКХ, образования и культуры. И это особенно актуально для сельских районов.

«Какие меры будут приниматься к тем предприятиям, которые не будут выполнять новые требования? – уточнила спикер областного парламента Оксана Козловская. – Кто будет следить за соблюдением закона и как будут наказывать нарушителей? С этой нормой столкнутся тысячи предприятий, и все должны понимать, как будет работать этот механизм».

Светлана Грузных ответила, что следить за соблюдением закона будет департамент труда и занятости, проверять организации будут по графику, согласованному с прокуратурой. А нарушителей ждет протокол об административном правонарушении и мировой суд.

Для предприятий, которые с принятием закона могут начать создавать квоты-»пустышки» (например, заключая соглашения об организации рабочего места с фирмами-однодневками), как уверяют разработчики законопроекта, предусмотрены контрольные механизмы. Например, информацию о том, действительно ли трудоустроен тот или иной инвалид, и получает ли он ежемесячно зарплату, можно напрямую получать из базы пенсионного фонда.

«Давайте на практическом примере. Возьмем порядочного законопослушного работодателя. Работает предприятие, его штат укомплектован. Чтобы соблюсти новые требования, нужно уволить кого-то? А если работодателя устраивают все его сотрудники? Руководители просто выведут за штат часть персонала, чтобы не попадать под квотирование», – предложил депутат Сергей Автомонов.

Разработчики согласились, что практика правоприменения новой нормы пока вызывает много вопросов, ответы на которые появятся только после 1 января 2018 года, когда новый закон (в случае его принятия на собрании думы 26 октября) вступит в силу.

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