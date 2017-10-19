Завтра в Томске обсудят, как раскрутить предпринимательские инициативы в аквакультуре

19 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Завтра, 20 октября, в Томске состоится обучающий семинар «Современное состояние и пути развития пресноводной аквакультуры Сибири» на котором Организации рыбохозяйственного комплекса вместе со специально приглашенными экспертами обсудят развитие аквакультуры в регионе, повышение привлекательности сектора для малого и среднего предпринимательства, а также продвижение продукции местных производителей на российском рынке.

Как сообщают организаторы, семинар пройдет в рамках реализации программы развития Кластера возобновляемых природных ресурсов Концепции «ИНО Томск» и Программы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области в 2017 году. Организаторы семинара – Администрация Томской области, Кластер возобновляемых природных ресурсов.

Откроет обучающий семинар лекция чешского эксперта в области рыбоводства Яна Коуржила, в ходе которой он представит исторический обзор и современное состояние аквакультуры в Чехии и приоритетные направления ее развития.

Эксперты оценят текущее состояние аквакультуры в Томской области и перспективы ее развития. В частности, будут затронуты вопросы технологического развития объектов аквакультуры, финансирования и управления инвестиционными проектами, использования мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, вопросы подготовки специалистов для работы на современных рыбоводных производствах.

Отдельно в ходе семинара будет затронута тема продвижения продукции местных производителей на региональном рынке и соседних областях. Эксперт в области маркетинга и продвижения Александр Откидач расскажет, какие инструменты наиболее эффективны для продвижения продукции аквакультуры, как работать с потребителями и какие основные ошибки совершают производители при продвижении своей продукции.

По результатам семинара будет подготовлена резолюция с ключевыми инициативами участников. Экспертами обучающего семинара выступят:

Коуржил Ян, профессор Лаборатории искусственного воспроизводства рыб, Факультет рыбоводства и охраны вод, Южночешский университет (г.Водняны, Чехия);

Егоров Евгений Васильевич, к.б.н., директор Новосибирского филиала ФГБНУ "Госрыбцентр", Почетный работник рыбного хозяйства России (г.Новосибирск);

Сысуев Василий Алексеевич, директор МУП «Обьрыбпром» (г.Ханты-Мансийск);

Откидач Александр Леонидович, директор агентства по продвижению в социальных сетях «MediaLab» (г.Иркутск).

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