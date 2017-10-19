Следователи опровергают информацию о готовящемся аресте экс-главы томского УМВД

19 октября 2017 / Томский Обзор

Следственное управление (СУ) СКР по Томской области не направляла в суд ходатайства об аресте подозреваемого в злоупотреблениях экс-главы регионального УМВД Игоря Митрофанова, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника руководителя ведомства Елену Лебедеву.

«Ряд местных СМИ сообщил, что подозреваемому в ближайшие 48 часов будет избрана мера пресечения в виде ареста. Данная информация не соответствует действительности», — сказала Елена Лебедева.

Как сообщалось, СУ СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудила в отношении экс-главы регионального УМВД И.Митрофанова уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, подозреваемый с 2014 по 2016 годы, обладая информацией о противоправных действиях своего подчиненного, не предпринял никаких действий, опасаясь негативных последствий по службе.

Игорь Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента РФ Владимира Путина.

В августе того же года стало известно, что Игорь Митрофанов проходит свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко, обвиняемого в коррупции. Савченко впоследствии приговорили к 7,5 года колонии со штрафом в 6,9 млн рублей.

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