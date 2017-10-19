На следующей неделе в Томске стартует фестиваль швейцарского кино

19 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В следующую пятницу, 27 октября, в Томске стартует фестиваль швейцарского кино на итальянском языке, организованный при поддержке посольства Швейцарии в Москве, сообщают в Сибирском филиале государственного Центра современного искусства.

Фестиваль пройдет на базе центра (пер.Нахановича, 3а) с 27 октября по 5 ноября. В эти дни томичи смогут познакомиться с ярким и малоизвестным в России современным авторским кинематографом Швейцарии. На открытии фестиваля в 18.30 выступит советник по культуре посольства Швейцарии Мод Мабиярд.

Сам фестиваль включает показы-обсуждения с теоретиками современного искусства (Дмитрием Галкиным, Германом Преображенским). Фильмы демонстрируются с субтитрами на русском языке.

В пятницу, 27 октября состоится показ фильма «Река всегда права» (реж. С. Солдини, 2012). Документальный портрет библиофилов-художников Альберто Казираги и Йозефа Вайса становится окном в их мир – где-то между Оснаго и Мендризио, «Гельветикой» и «Бодони», вопросом о том, сколько весит гора, и куда ведет нас цифровая революция, афоризмами – анекдотами – поэзией одного и реставрационным «светским монастырем» другого. Вход бесплатный свободный по регистрации.

В субботу, 28 октября, томичам покажут фильм «Все, что остается» (реж. М. Бельтрами, 2015). Мир звуков. Удары молотков и стук лопат на сельском кладбище, где извлекают останки давно умерших. Тиканье настенных часов в доме неизлечимо больного, которому осталось жить всего несколько недель. Шаги санитара вниз и вверх по лестнице в доме, где он ухаживает за своей умирающей пациенткой. Фильм-размышление о том, что жизнь неизбежно подходит к концу. Вход бесплатный свободный по регистрации.

Следующий показ состоится во вторник, 31 октября. Посетителям фестиваля покажут фильм «В свободном падении» (реж. Н. Кастелли, 2012). Джулло, Эдо и Кьяра – трое молодых людей из Лугано, со своими надеждами, слабостями, мечтами, разочарованиями и длинным списком обязанностей. И у каждого – своя страсть: Кьяра – известная во всей Швейцарии лыжница, Эдо – замкнутый граффити-художник, Джулло – душа компании и скейтер. Фильм расскажет три пересекающиеся истории о том, каково это – вдруг встать взрослым. Вход бесплатный свободный по регистрации.

Ленту «Синтезия» (реж. Э. Бернаскони, 2010) покажут томичам 2 ноября. Сюжет строится вокруг 32-летнего Алана, его жены Франсуаз и молодой любовницы Микелы, а также лучшего друга Игоря, между 2 трагическими случаями, разделёнными тремя годами. В этот промежуток они живут, как все – работают, влюбляются, путешествуют и переезжают. Но в их жизнь перманентно стучит Судьба, которая совсем незаметно для них самих вносит свои коррективы. Вход бесплатный свободный по регистрации.

Начало показов в 18.30.

Последний сеанс фестиваля состоится в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина 78) 5 ноября. Программу закроет лента «Хлеб и тюльпаны» (реж. С. Солдини, 2000). История о том, что жизнь – это всегда путь к самому себе. Когда экскурсионный автобус случайно оставляет на придорожной заправке Розальбу, добропорядочную жену и мать, она, недолго думая, решает отправиться в город своей мечты – Венецию. Она оказывается в странном ресторане, встречает странного официанта Фернандо – и остаётся там работать. В это время её муж нанимает частного детектива, чтобы разыскать исчезнувшую. Вход платный: 150 рублей, билеты можно приобрести в кассе зрелищного центра. Начало в 19.00.

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