В Томске пройдет встреча с создателем визуальных эффектов в фильмах «Логан» и «Мстители»

Томский Обзор / Фото: 19 октября 2017 // Фото: Vk.com/dreamkeystudio

В субботу, 21 октября, в Томске пройдет творческая встреча с Юрием Шубениным - VFX artist, который работал над фильмами «Логан», «Логан», «Мстители: Эра Альтрона», «Дивергент», «Выживший» и других.

Как сообщают организаторы, гость расскажет о работе в киноиндустрии на западе, опишет этапы создания визуальных эффектов и покажет кадры из фильмов, находящихся в разработке.

Встреча пройдет на базе DreamKeyStudio по адресу Герцена 72б "Рекламный Дайджест". Начало в 14:00. Количество мест ограничено. О своем участии необходимо сообщить сюда.

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