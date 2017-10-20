Томские ученые составят прогноз развития высокотехнологичной медицины в России

Томский Обзор / Фото: 20 октября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Коллектив ученых ТНИМЦ РАН выиграл грантовый конкурс от Минобрнауки на разработку прогноза реализации перехода к персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению. Ученые получат 2,5 миллиона рублей на двухгодовое исследование этого вопроса.

Как уточняют на региональном инновационном портале, ТНИМЦ РАН стали участником федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы». По условиям конкурса, в течение двух лет томские ученые будут проводить исследования, чтобы составить прогноз реализации «перехода к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровье сбережения, в том числе, за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)».

Партнерами Томского НИМЦ в этом проекте станут Высшая школа экономики, СибГМУ, некоммерческое партнерство «Технологическая платформа «Медицина будущего», Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича и Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.

Все учреждения-партнеры являются лидерами по приоритетным направлениям в области биомедицины, биоинформатики, анализа «больших» данных, геномных и потгеномных технологий, высокотехнологичной медицины, специалисты по прогнозированию развития науки и технологий, проведению форсайт-исследований секторов экономики и рынков, подготовке стратегических и программных документов, определению приоритетов. Сроки выполнения проекта – до конца 2018 года.

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