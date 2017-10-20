Пассажир иномарки пострадал в тройном ДТП в Томске
20 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера днем, 19 октября, в Томске столкнулись Skoda Rapid, Toyota Nadya и Hyundai ix35. В результате ДТП пострадал 26-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 14.30 на нерегулируемом пересечении пр.Фрунзе и ул.Гоголя. По предварительным данным, 33-летний водитель Skoda выехал на перекресток со второстепенной дороги и столкнулся с ехавшей по главной дороге Toyota. После этого автомобиль Skoda продолжила движение и въехала в припаркованный Hyundai.
В результате происшествия 26-летний мужчина-пассажир автомобиля Skoda с травмами госпитализирован.
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