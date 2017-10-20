Томские пожарные нашли заблудившуюся в лесу женщину с двумя детьми

20 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сотрудники МЧС помогли выйти к людям заблудившейся в лесу Томского района женщине с двумя детьми, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Женщина позвонила в МЧС накануне в 15.08. Она сообщила, что заблудилась в окрестностях поселка Кисловка Томского района. Вместе с ней находятся ее шестилетний сын и десятимесячная дочка.

«Представившись Яной, молодая женщина рассказала, что около двух часов назад пошла с детьми на прогулку в лес и сейчас не может найти дорогу обратно», — отметили в пресс-службе.

В поселок были направлены бойцы специализированной пожарно-спасательной части № 16. Чтобы определить месторасположение заблудившихся людей, женщине объяснили, как при помощи смартфона она может отправить свои координаты.

Полученные данные показали, что семья находится в пяти километрах от населенного пункта. Тем временем, начало смеркаться, пошел затяжной дождь. Чтобы быстрее вызволить людей из лесного массива, спасатели использовали квадроцикл. В 17.00 потерявшиеся были найдены, а еще через полчаса доставлены в поселок.

Уже находясь в теплом автомобиле поисково-спасательной службы и немного придя в себя, женщина рассказала о том, что пришлось испытать ей за эти часы.

«Как только я поняла, что сбилась с пути и найти обратную дорогу самостоятельно не смогу, то сразу же решила позвонить в МЧС. Диспетчеры выслушали меня и заверили, что помощь обязательно придет, нужно только немного подождать. Мне было страшно не за себя, а за детей. Они же такие маленькие! И на телефоне оставалось всего лишь несколько процентов заряда», - цитируют женщине в пресс-службе.

Уже через несколько минут раздался телефонный звонок. На связь с потерявшимися вышел старший поисково-спасательной группы от СПСЧ-16.

«Молодой человек на том конце провода доходчиво объяснил мне, как можно отправить свои координаты, - продолжает Яна. – Я ведь в этом ничего не понимаю. Больше всего боялась, что вот-вот сядет батарейка телефона. Но все-таки смогла это сделать, успела. Последнее, что услышала в трубке, было: «Ждите! Помощь идет!», — вспоминает потерявшаяся женщина.

В общей сложности ей с детьми пришлось провести в лесу около пяти часов. В Кисловке их уже ждала бригада скорой медицинской помощи, которая доставила маму с грудным ребенком в больницу, подозревая, что он мог получить переохлаждение. К счастью, все обошлось.

«Я ждала укоров, упреков в свой адрес. А вместо этого встретила столько внимания и заботы! До сих пор не понимаю, как могла сбиться с пути и так далеко отойти от поселка. Большое спасибо всем ребятам, кто принял участие в поисках!», — добавила спасенная.

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