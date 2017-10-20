Комитеты томской облдумы рассмотрели проект бюджета

Томский Обзор / Фото: 20 октября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 с одинаковыми параметрами доходов и расходов – 53 067 498 тыс. рублей – рекомендован к принятию в первом чтении всеми комитетами областного парламента, сообщается на сайте областного парламента.

Представляя проект бюджета, замгубернатора, начальник областного департамента финансов Александр Феденев акцентировал внимание депутатов на том, что в этом году он формировался в беспрецедентно жестких финансовых условиях.

«Работа в этом бюджетном цикле проходит на фоне резкого падения доходов областного бюджета. На 1 октября бюджет 2017 года исполнен по доходам на 84 % относительно того же периода 2016 года. За два последних года область потеряла порядка 11 миллиардов рублей доходов. Дефицит в 2017 году, по прогнозам, составит 6.6 миллиарда рублей», — отметил замгубернатора.

По его словам, главная причина в резком падении налога на прибыль. Оно произошло из-за того, что крупные холдинги, работающие на территории региона, перераспределили собираемые с них налоги так, что они «перетекли» в регионы, где у компаний больше основных фондов и сотрудников.

«Ситуация абсурдная. Но мы пока никак не можем повлиять на систему налогообложения консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). Я общаюсь с коллегами из других регионов. У них 15, 10, 12, 20 процентов – рост доходов. У нас падение», – поддержала вице-губернатора спикер областного парламента Оксана Козловская.

При этом, подчеркнул Александр Феденев, социальная направленность бюджета остается неизменной. Из 53 миллиардов расходов на «социалку» уйдет 36.5 (107.4 % к этому году). Приоритеты бюджета – «майские» указы Президента РФ, социальные обязательства, повышение доступности и качества образования и медицины, федеральные и региональные приоритетные проекты. Это заставляет снижать расходы на поддержку реального сектора экономики. Депутаты-аграрии обратили внимание на то, что объем мер господдержки АПК в бюджете заложен в параметрах 2011 года:

«Девяносто девять процентов сельхозпредприятий в Томской области без федеральной и региональной поддержки являются убыточными. Без господдержки ни одно из них не сможет взять коммерческий кредит. Начнется вал банкротств и разрушение отрасли. Надо это Москве показывать, а то они думают, что нас можно еще постричь», – напомнил депутат Геннадий Сергеенко.

Мнение своего коллеги разделил другой депутат-аграрий Паруйр Яврумян. Депутат Екатерина Собканюк высказала мнение о том, что сокращение финансирования госпрограмм по строительству создаст серьезные проблемы строительному комплексу региона.

«В проекте бюджета отсутствует финансирование проектов «Губернаторская ипотека» и «Бюджетный дом». Эти проекты признаны неэффективными или есть какая-то иная причина?», – спросила руководитель фракции «Справедливая Россия» Галина Немцева.

«В блоке «защита прав и законных интересов участников долевого строительства» стоит мизерная цифра для решения этой проблемы. Есть надежда, что мы увидим там другую сумму?», – поддержал председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

По словам Александра Феденева, эти темы станут предметом обсуждения согласительной комиссии, которая будет готовить бюджет ко второму чтению.

Депутат Алексей Федоров (КПРФ) предложил в поисках дополнительных источников доходов обратить внимание надзорных и контролирующих органов на теневую занятость на рынке труда. Александр Ростовцев («Справедливая Россия») отметил, что при плановых параметрах бюджета территориального фонда ОМС на будущий год существенная часть недостающих расходов на медицину также ляжет бременем на областной бюджет. Депутат Борис Мальцев отметил, что при всех этих вопросах и жёсткой нехватке финансов проект бюджета сформирован и проработан безупречно.

В итоге все комитеты предложили собранию думы 26 октября принять проект бюджета в первом чтении и сформировать согласительную комиссию по его доработке.

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