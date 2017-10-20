Количество ДТП в Томской области снизилось почти на 14%

Томский Обзор / Фото: 20 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В 2017 году количество дорожно-транспортных происшествий в регионе в сравнении с аналогичным периодом 2016-го снизилось на 13,8%. Статистику на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения привел начальник регионального УГИБДД УМВД России Вячеслав Трещев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Он отметил, что в 2017 году отмечено снижение всех основных показателей аварийности. Зарегистрировано 570 дорожно-транспортных происшествий, 80% которых произошли в населенных пунктах, а 20% — на автомобильных дорогах (вне населенных пунктов). Количество ДТП возросло в пяти районах — Александровском, Кожевниковском, Кривошеинском, Томском и Первомайском.

Основными причинами ДТП стали такие нарушения правил дорожного движения водителями, как несоблюдение скоростного режима — 22 процента от общего количества ДТП, очередности проезда — 15 %, нарушение правил проезда пешеходных переходов — 9 % и выезд на полосу встречного движения — 13 процентов.

«Благодаря целенаправленной работе в сфере безопасности дорожного движения по итогам 9 месяцев 2017 года в регионе удалось сохранить тенденцию снижения числа дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых в них людей. Но останавливаться и успокаиваться не стоит, поскольку проблемы остаются. И решать их нужно ежедневно, в режиме постоянного контроля за ситуацией», — подчеркнул вице-губернатор Игорь Толстоносов.

Важную роль в числе предупреждающих мер, по мнению вице-губернатора, следует отвести обустройству пешеходных переходов по действующим национальным стандартам и их освещению, содержанию автомобильных дорог в безопасном для движения транспорта и пешеходов состоянии в зимних условиях.

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