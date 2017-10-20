В Томске отметят День памяти жертв политических репрессий

Томский Обзор / Фото: 20 октября 2017 // Фото: Владимир Дударев

День памяти жертв политических репрессий в Томске отметят чтением имен жертв коммунистического режима, сообщают организаторы акции в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД».

Мероприятия пройдет 30 октября на базе Мемориального музея и сквера Памяти. В рамках акции с 12.00 до 20.00 вход в музей будет бесплатным. Посетители смогут ознакомиться с его постоянной экспозицией, а также тематическими выставками «Сувениры из зоны» и «Музейный Томск в судьбах его репрессированных сотрудников».

С 17:00 до 20:00 в сквере Памяти рядом с музеем пройдут акции «Возвращение имен» и «Молитва памяти». Второй год в Томске в этот день участники акции «Возвращение имен» в течение трех часов будут читать список с именами и фамилиями жертв политических репрессий на Томской земле.

Традиционно в это время будут возлагаться цветы к памятникам в сквере Памяти, зажигаться поминальные свечи, читаться молитвы за упокой невинно убиенных в годы большевитского террора верующими разных конфессий и их священниками.

В 18:00 в Выставочном зале музея состоится презентация документального фильма, посвященного «Польской операции НКВД» 1937-38 гг. в СССР. Автор фильма – польский журналист Томаш Соммер, сьемки фильма проходили в Белоруссии, Украине, России (Москве и Томске).

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