Завтра Томск Сойер Фест закроет сезон

20 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Заключительные работы по ремонту водостоков и восстановлению цоколя деревянного дома по ул. Дзержинского, 17 осуществляются при финансовой и волонтерской помощи компании МТС.

Как сообщают организаторы, завтра, 21 октября, сотрудники томского филиала МТС проведут заключительные работы по оштукатуриванию цоколя фестивального объекта. Кроме того, компания МТС оказала финансовую помощь ТомскСойер Фесту, выделив средства для осуществления работ по изготовлению, покраске и установке водостоков на доме.

В этот же день волонтеры из техникумов и училищ Томска уберут территорию в районе дома, ремонтируемого в рамках фестиваля. На этом волонтерские работы в 2017 году будут завершены.

Напоминаем, что фестиваль по сохранению исторической среды Томск Сойер Фест впервые состоялся этим летом в Томске. Для проведения фестиваля был выбран деревянный дом по ул. Дзержинского, 17, построенный в 1898 году. В течение лета и осени силами волонтеров был приведен в порядок и покрашен фасад здания. Ремонт водостоков будет проведен компанией-подрядчиком.

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