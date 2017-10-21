Томский аэропорт перейдет на зимнее расписание 29 октября

21 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В следующее воскресенье, 29 октября, в действие расписание движения самолетов в осенне-зимний период 2017-2018, которое будет опубликовано на официальном сайте томского аэропорта в разделе «Расписание рейсов».

Аэропорт продолжит развивать сеть внутрирегиональных маршрутов из Томска. Напомним, что с 1 октября авиакомпания «СиЛА» приступила к выполнению регулярного рейса Томск – Каргасок – Томск c частотой вылета 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и воскресениям). Также авиакомпания продолжит выполнение рейсов Томск – Абакан, Томск – Барнаул (3 раза в неделю).

Авиакомпания «РусЛайн» продолжит выполнение рейса Томск – Екатеринбург – Томск c частотой вылета 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) из Томска.

Авиакомпании «Аэрофлот», «S7» и «Уральские авиалинии», «Сибирь» сохранят частоту полетов по направлению Томск-Москва, согласно осенне-зимнего расписания, но незначительно изменят время прибытия и вылета.

Ежедневные рейсы в Сургут и Красноярск, которые в летний период выполняла авиакомпания «ЮТэйр», в зимний период будет выполнять авиакомпания «NordStar». Рейсы сохранят ежедневную частоту.

Авиакомпания «Ямал» продолжит выполнение рейсов по направлению Томск-Тюмень 2 раза в неделю.

В расписании международных рейсов сохранены направления прошлого года - Вьетнам (Ня Чанг), Таиланд (Пхукет) с вылетом из Томска 1 раз в 13 дней. С 27.10.2017 авиакомпания «РоялФлайт» начинает выполнение чартерных рейсов в курортный Утапао (Таиланд). С датами вылетов можно ознакомиться здесь.

В рамках подготовительных работ к осенне-зимнему сезону, учитывая опыт прошлого года, аэропорт заказал дополнительную технику для очистки взлетно-посадочной полосы и перрона во время выпадения сильных осадков.

Производственные, технологические службы и системы аэропорта прошли профилактическую проверку. Подготовлены к зимнему сезону все инженерные системы и оборудование.

На сезонном техническом обучении персонала особое внимание было уделено готовности работать в переходных погодных условиях: при резких перепадах температур. Проверка по итогам проведенных подготовительных профилактических работ показала полную готовность всех служб Аэропорта ТОМСК к осенне-зимнему сезону.

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