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Томский застройщик, обманувший дольщиков на 100 млн рублей, избежал уголовного преследования

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Кировский районный суд Томска прекратил уголовное преследование директора строительной компании «Рекон», обвиняемого в мошенничестве, в связи с истечением срока давности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Подсудимый в период с 2006 по 2010 годы получил для строительства многоквартирных домов от граждан и юридических лиц более чем 400 млн рублей, из которых свыше четверти израсходовал на иные цели», — говорится в пресс-релизе.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), но на стадии реплик сторона обвинения переквалифицировала действия подсудимого на ч.3 ст.159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

Срок давности по данной статье составляет три года и истек еще в 2016 году.

Отмечается, что, несмотря на прекращение уголовного преследования, потерпевшие могут предъявить к руководителю фирмы гражданские иски.

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