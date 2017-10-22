Томские спасатели вызволили застрявшего в ванне сфинкса

Томский Обзор / Фото: 22 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Вчера вечером, 21 октября, спасатели томской областной поисково-спасательной службы помогли коту, застрявшему в ванне, сообщил Иван Темерев (ТО ПСС).

Вызов из многоэтажного дома ул. Герасименко поступил в 23.40.

«С домашним питомцем проводили водные процедуры, в процессе которых его лапа частично проскользнула в сливную горловину ванны», — рассказал Иван Темерев.

Спасателям пришлось проявить сноровку, чтобы деблокировать «пострадавшего». Кота удалось освободить, во время спасательной операции ни одно животное не пострадало.

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