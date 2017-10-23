«Томь» проиграла в выездном матче

23 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В минувшую субботу, 21 октября, в Волгограде состоялся матч 19-го тура Первенства России по футболу в рамках которого «Ротор-Волгоград» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

В первом тайме командам не удалось открыть счет. Первый гол во встрече записал на свой счет Владислав Сысуев, который вывел свою команду вперед прямым ударом со штрафного на 77-й минуте. На 86-й минуте Александр Столяренко увеличил преимущество хозяев, поразив ворота «Томи».

В результате матч закончился со счетом 2:0 в пользу волгоградской команды. По итогам 19 туров «Томь» занимает 16 место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч томская команда проведет 25 октября в Санкт-Петербурге, где в рамках 1/8 финала Олимп-кубка России встретится с «Тосно».

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