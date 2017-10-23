Во вторник и четверг в Томске ограничат движение по пер.Нахановича

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2017 // Фото: PIxabay.com

Во вторник и четверг, 24 и 26 октября, в Томске будет ограничено движение по пер.Нахановича, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение будет ограничено в районе площади перед зданием Томского театра юного зрителя (пер.Нахановича, 3) от пр.Ленина с 8.00 до 13.0. Перекрытие связано с проведением ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» массового мероприятия «Устами детей говорит мир».

Томичей предупреждают о необходимости объезжать перекрытый участок и просят выбирать для движения другие маршруты.

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