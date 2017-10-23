Более 60 альпинистов приняли участие в соревнованиях на большом трамплине в Томске (ФОТО)

23 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Архив Томской федерации альпинизма

Вчера, 22 октября, в Томске на большом трамплине прошли соревнования по альпинизму, сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Около 60 спортсменов из Томска, Красноярска, Новосибирска и Барнаула приняли участие в Чемпионате Томска в дисциплине «трудность». Также здесь прошло открытое первенство ДДЮ «Кедр» в «скорости» и «трудности». Еще одним состязанием стали открытые соревнования по ТФА в «скорости».

Победителями в чемпионате Томска стали Василий Терехин (Красноярск) и Юлия Филатьева (Томск). На втором месте также спортсмен из Красноярска Кирилл Южаков. Среди девушек «серебро» у томички Евы Раскошной. «Бронза» досталась Георгию Дуплинскому из Новосибирска и Дмитрию Гребенникову из Барнаула. Новосибирская спортсменка Екатерина Анищенко также стала третьей.

В первенстве ДДЮ «Кедр» в дисциплине «трудность» в своих возрастных категориях победы одержали Олег Галушкин, Елизавета Айдамирова, Владислав Темерев и Юлия Филатьева. В «скорости» лучшими стали Данил Бикулов, Елизавет Айдамирова, Владислав Темерев и Юлия Филатьева.

Победителями открытых соревнований ТФА также стали Владислав Темерев и Юлия Филатьева.

«Было много иногородних участников и это очень приятно. Порадовала погода и осеннее солнышко», — отметил Иван Темерев.

Фото: архиву ТФА

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