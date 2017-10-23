Сибирский «Серебряный Лучник» ищет лучшие pr-проекты, чтобы рассказать о них стране

23 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Самые успешные проекты в pr определят на Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Сибирь в начале следующего года. Стать претендентом на гран-при можно уже сегодня, подав заявку на сайте сибирской премии.

«Серебряный Лучник» – Сибирь — региональный этап Национальной премии «Серебряный Лучник» — одной из наиболее авторитетных и престижных профессиональных наград в сфере связей с общественностью. Участие в сибирском этапе позволяет пиарщикам и маркетологам не только сразиться за звание эксперта и стать известным в родном регионе. Обладатель гран-при «Серебряного Лучника» - Сибирь гарантировано попадает в шорт-лист всероссийской премии.

С 2010 года в сибирском конкурсе приняли участие более 500 проектов, из них 8 проектов из Томска, Новосибирска, Иркутска и Норильска стали победителями на всероссийском уровне. Первым из них высшую награду в Москве получил «Тотальный диктант», который с тех пор вырос в известную международную акцию.

Прием заявок открыт на сайте сибирской премии с 23 октября. Проекты принимаются в семи номинациях:

«Корпоративные коммуникации»;

«Маркетинговые коммуникации»;

«Корпоративная социальная ответственность»;

«Коммуникации в благотворительности»;

«Продвижение государственных и общественных программ»;

«Развитие и продвижение территорий»;

Спецноминация «Мастер».

Стать участниками региональной премии могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, которые работают в области развития общественных связей в Сибирском федеральном округе. Правила участия не ограничивают масштаб и формат проектов, поэтому в числе конкурсных работ могут быть как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные медиакампании, программы и стратегии.

Заявочная кампания закончится 21 декабря. Шорт-лист будет объявлен в середине января 2018 года, а в конце месяца пройдут публичные презентации лучших проектов с подробным разбором техник, которые привели к успеху, и церемония награждения победителей.

Подать заявку, уточнить правила или посмотреть критерии оценок можно на сайте премии.

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