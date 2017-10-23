Томич отправится к берегам Карского моря на ботике Петра I

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2017 // Фото: Planeta.ru

Томич Александр Бойцов завершил строительство действующей копии исторического судна ― ботика Петра Первого «Св.Николай», и начал подготовку к экспедиции.

Летом 2018 года он собирается пройти часть маршрута, по которому поморы ходили в первый заполярный город 17-го века Мангазею. Собранные в уникальной экспедиции материалы помогут исследовать историю освоения севера Сибири и войдут в основу документального фильма и фото-выставок.

«В 15-м веке Мангазейский морской ход или северный морской путь был оживленной торговой магистралью. По нему везли пушнину, мамонтовую кость, порох, соль, ткани. Кроме плавания по Белому, Баренцеву и Карскому морям, путь шел по рекам и озерам, а на двух участках ― по сухопутным волокам – Чёшскому на Канином носу и Ямальскому, в центре полуострова Ямал. Лодки волокли по суше от одной реки до другой, чтобы сократить время в пути и избежать неблагоприятной ледовой обстановки», ― объясняет Александр Бойцов.

Экспедиция планируется в три этапа (три навигации): Ямальский волок на полуострове Ямал, городище Мангазея на реке Таз, городище Пустозерск на реке Печора.

Старт первого этапа запланирован на июнь 2018 года. Ботик пройдет по Томи и Оби, выйдет в Обскую губу, далее ― вдоль восточного побережья Ямала доберется до п. Се-Яха, а оттуда ― к месту Ямальского волока. Полная протяженность маршрута Томск – п. Се-Яха ― 2993 км, п. Се-Яха – Ямальский Волок – 172 км.

Команда экспедиции определит точное место волока, нанесет на карту его предполагаемые границы, исследует рельеф местности и смоделирует по историческим описаниям процесс волочения судна с помощью ворота.

Автор проекта давно ведет мониторинг гидрометеорологических данных по акватории предстоящего маршрута: температуры воздуха, осадков, ледовой обстановки, ветра и течения.

«Ботик полностью укомплектован, как того требовал оригинал судна, но для экспедиционного перехода этого недостаточно. Нужны деньги на дополнительное обустройство лодки и жизни на борту в течение длительного времени, на оборудование и снабжение экспедиции», ― говорит Александр Бойцов.

Сбор средств уже стартовал. Поддержать томскую экспедицию можно здесь. Томич намерен собрать 330 тыс. рублей. На момент написания материала удалось собрать 16 701 рубль.

Напомним, Александр Бойцов построил полномасштабную реплику исторического судна, на котором юный царь Петр учился ходить под парусом, и которое называл «Дедушкой русского флота». Строительство длилось 10 лет.

Осенью 2016 года автор с помощью краудфандинга собрал деньги на пошив парусов для лодки. Проект поддержали в Томске, Новосибирске, Новокузнецке, Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Петропавловске-Камчатском, Астрахани, Элисте, Старом Осколе, а также в Бергене (Норвегия), Хельсинки (Финляндия), Штутгарте и Берлине (Германия), Висагинасе (Литва) и других городах.

Паруса изготовили в парусной мастерской «Северное Сияние» в Санкт-Петербурге. Ширина полотнища позволила почти в точности повторить крой старых мастеров. На собранные средства также были изготовлены флаги: штандарт, андреевский флаг и гюйс.

Ботик Петра I «Св. Николай» («Дедушка русского флота») — российская национальная историко-морская реликвия, которая хранится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. Первые навыки практической навигации юный царь получил именно на этом небольшом парусно-гребном судне.

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