МТС установила еще 120 базовых станций LTE-1800 в Томске и Северске

23 октября 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС за девять месяцев 2017 года установила дополнительно 120 базовых станций LTE-1800 на самых интернет-активных улицах Томска и Северска.

Две трети новых базовых станций построены на окраинах города, теперь мобильный интернет 4G доступен в районе гипермаркетов Spar и METRO Cash&Carry, а также пригородных поселках Светлый, Спутник, Киргизка, Тимирязевское, Дзержинское, Эушта.

Новые базовые станции появились в густонаселенных кварталах на улицах Кирова, Красноармейская, Учебная, Большая Подгорная, Сибирская, проспектах Ленина, Мира, Фрунзе, в районе вокзала «Томск 2», аэропорта и других локациях. Томичи получили возможность пользоваться видеосервисами и смотреть кино онлайн в высоком качестве, комфортно «серфить» в сети с помощью высокоскоростного интернета LTE.

Чтобы жители и гости Томска могли комфортно пользоваться голосовой связью и вести онлайн-трансляции в соцсети в высоком разрешении, МТС провела модернизацию с расширением емкости в районах традиционных мест проведения городских мероприятий и местах отдыха томичей, где за последний год наблюдается значительный прирост интернет-трафика: в сквере «Белое озеро», у площади Новособорной, в районе Скейт парка, стадионов ТПУ, «Труд», «Кедр».

Установлены новые базовые станции и расширена пропускная способность работающих в зоне учебных корпусов, лабораторий и общежитий всех университетов Томска и Северска, чтобы студенты могли качать «тяжелый» контент без остановки.

В Северске выросла скорость мобильного интернета благодаря новым базовым станциям 4G, которые «зажглись» на улицах Ленина, Калинина, Крупской, Братьев Иглаковых, а также в Школьном переулке поселка Орловка.

«Спрос томичей на мобильный интернет растет, и чтобы им не было „тесно“ в нашей сети, мы вдвое увеличили покрытие сети LTE, установив дополнительные базовые станции в местах наибольшего потребления интернета. В результате мы увеличили емкость сети высокоскоростного интернета в 1,5 раза, тем самым ускорив отклик и загрузку интернета. Поскольку все новые базовые станции работают в диапазоне LTE-1800, его более „пробивной“ сигнал позволил значительно повысить качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах во всех районах Томска, включая окраины и пригороды», — отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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