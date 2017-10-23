Потушен крупный пожар на складах в Томской области, пострадавших нет

23 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Пожарные ликвидировали возгорание в складских помещениях в городе Колпашево Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Возгорание ликвидировано, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв.м., пострадавших нет», — сказал представитель ведомства.

По его данным, склады не эксплуатировались.

В ликвидации возгорания принимали участия 16 человек и пять единиц техники, в том числе от областной противопожарной службы села Тогур.

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