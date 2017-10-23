Томичи смогут выгодно обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

В среду, 25 октября, в Томской области пройдет акция «День приема монеты от населения», инициированная Банком России. Стать ее участниками изъявили желание 11 банков из числа присутствующих в регионе.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в этот день томичи, желающие обменять накопившуюся у них мелочь на банкноты, смогут сделать это бесплатно, а также получить разные поощрения (условия необходимо уточнять в кредитных организациях).

«Такая акция будет проводиться в регионе впервые. Несмотря на то, что цены в России устанавливаются в том числе и в копейках, монеты низких номиналов, особенно 1, 5, 10 копеек, мало используются населением при расчетах и оседают в «копилках», а торговые точки и организации лишаются возможности давать сдачу из-за нехватки монет», — пояснила управляющий Отделением Томск Банка России Любовь Табольжина.

Избавиться от ненужной мелочи с пользой для своего кошелька очень просто: нужно заранее позвонить в ближайший банк и узнать, является ли он участником акции.

Банки, учреждения, организации обязаны принимать во все виды платежей монеты любых номиналов. Если банк отказывается принимать монеты, нужно сообщить о таком нарушении через интернет-приемную Банка России на официальном сайте или направить письменное обращение в Отделение по Томской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: 634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 68.

В остальных случаях с жалобой на отказ принять монеты в качестве средства платежа необходимо обращаться в территориальные подразделения Роспотребнадзора.

Со списком банков-участников акции можно ознакомиться здесь.

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