Молодой человек напал на девочку в Томской области, проводится проверка

23 октября 2017 / Томский Обзор

В Томской области следователи проводят проверку по факту нападения на ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 13 октября. По предварительным данным, 13 октября двое детей - брат с сестрой - гуляли по улице города Асино. К ним подошел пьяный молодой человек. Он повалил девочку на землю, но сбежал, услышав крики находившихся рядом подростков.

Сейчас следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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