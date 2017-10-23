Молодой человек напал на девочку в Томской области, проводится проверка
23 октября 2017 / Томский Обзор
В Томской области следователи проводят проверку по факту нападения на ребенка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел 13 октября. По предварительным данным, 13 октября двое детей - брат с сестрой - гуляли по улице города Асино. К ним подошел пьяный молодой человек. Он повалил девочку на землю, но сбежал, услышав крики находившихся рядом подростков.
Сейчас следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Тэги/темы: