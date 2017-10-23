В томской ОКБ завершился капремонт приемного покоя за 22,5 млн рублей (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Медики Томской областной клинической больницы начали принимать пациентов по «скорой» в обновленном приемном покое, на капремонт которого из областного бюджета было выделено 22,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Капремонт в приемном покое прошел впервые за 30 лет, продлился девять месяцев и позволил полностью заменить все инженерные коммуникации: вентиляцию, пожарную сигнализацию, освещение, водоснабжение. В зоне приема пациентов установлена современная система электронной очереди и обновлен интерьер. В рамках обустройства доступной среды здесь появилась тактильная плитка и «объемная» карта здания, а в санузлах — кнопки вызова персонала. На период капремонта прием пациентов по «скорой» не останавливался, отделение временно базировалось в другой части больницы.

«Ремонт был необходим: приемное отделение ОКБ ежедневно испытывает серьезные нагрузки — около ста пациентов ежесуточно. Применение самых современных технологий именно в этом отделении поможет специалистам ОКБ сберечь золотые минуты при приеме пациентов, которые доставляются из разных районов области, в том числе в критическом состоянии», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Также в ОКБ заработала новейшая система пневмопочты. По словам главного врача Михаила Лукашова, больница первой среди медучреждений Томской области внедрила эту технологию. Пневмопочта позволит существенно сократить время обследования пациентов перед госпитализацией.

«Пневмопочта соединила обновленное приемное отделение с бактериологической и клинико-диагностической лабораториями, находящимися на шестом этаже. Анализы с первого этажа будут направляться в специальных капсулах по системе сжатого воздуха молниеносно, со скоростью один метр в секунду. А результаты по готовности автоматически отобразятся в общебольничной информационной системе. Раньше биоматериал на шестой этаж относили санитары», — пояснил главврач.

Томская областная клиническая больница — крупнейший в регионе многопрофильный стационар, включающий в себя более 20 отделений. ОКБ оказывает специализированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме. Половина всех пациентов поступает по экстренным показаниям, 36 % — больные с острой патологией системы кровообращения.

Фото: Tomsk.gov.ru

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