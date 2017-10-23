Томские ученые разработали для ОДК рентгенографический аппарат для двигателей самолетов

Томский Обзор / Фото: 23 октября 2017 // Фото: News.tpu.ru

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали не имеющий аналогов в РФ рентгенографический комплекс для выявления дефектов в роторах газотурбинных двигателей современных гражданских и военных самолетов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Разработка велась по заказу АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК). В ближайшее время комплекс будет отправлен на двигателестроительный завод в Рыбинске (ПАО «НПО «Сатурн «).

Разработка томских ученых состоит из робота-манипулятора, рентгеновского аппарата, линейного приемника излучения и вращающегося стола, на котором размещаются объекты контроля. Комплекс может работать с роторами диаметром до 70 см.

В результате сканирования рентгеновскими лучами специалисты получают в цифровом виде картину сварного шва в высоком разрешении, на которой видны даже очень мелкие дефекты размером до 100 микрон.

Традиционно роторы двигателей проверяют с помощью пленки, чувствительной к рентгеновским лучам. Пленкой обкладывают швы, под воздействием излучения на ней проявляется изображение, по которому специалисты выявляют дефекты. Несмотря на то, что это высокоточный метод, он занимает длительное время и подходит не для всех изделий.

«Для проведения экспериментов заказчик предоставил нам ротор, который прошел процедуру неразрушающего контроля с применением рентгеновской пленки, но из-за невыявленного дефекта его разорвало на стадии испытаний», — цитирует пресс-служба ведущего эксперта кафедры физических методов и приборов контроля качества ТПУ Александра Чепрасова.

По его словам, на проверку небольшого по размерам ротора уходит около одного часа, это меньше, чем пленочным методом.

«Даже не скорость самое основное преимущество комплекса. Главное — это возможность автоматизации и перевод всего процесса на цифровой формат. Традиционные пленки просто не дают такой возможности. Кроме того, цифровой формат делает дефектоскопию дешевле — не нужны дорогостоящие пленки, специальные лаборатории для их проявки и реагенты», — поясняет Александр Чепрасов.

ОДК производит двигатели для военной и гражданской авиации, космических программ, установки для производства электрической и тепловой энергии, газоперекачивающие и корабельные газотурбинные агрегаты. Является дочерней компанией ОПК «Оборонпром» (100% у госкорпорации «Ростех»).

Томский политехнический университет основан в 1896 году. ТПУ занимает 10-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной группой «Интерфакс» по результатам 2016/2017 учебного года.

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