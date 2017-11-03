Новинка от «Кахети» стала «Продуктом года 2017» на «Золотой осени» в Томске

3 ноября 2017 / Томский Обзор

Новинка от «Кахети» стала «Продуктом года 2017» на «Золотой осени» в Томске.

Ранее продукцию завода оценили на ВДНХ в Москве, где с 4 по 7 октября 2017 прошла 19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017».

На ней был представлен экспортный ресурс сельского хозяйства РФ. Участниками от Томской области стали компании «Кахети», «Экофуд», «Сибирская ореховая компания», «ТПК Сибирский фитотехнологии», «ТПК САВА», «Нептун-Прод», «Томское пиво», Межениновская птицефабрика», Сибирская аграрная группа и «ТД Новохим». Помимо традиционной агропродукции, томичи привезли в столицу уникальные продукты из дикоросов. Это перспективное направление, которое регион активно развивает в последние годы.

Так, «Кахети» представили на «Золотой осени-2017» новинку этого года — продукцию из сибирских ягод. В первый день работы выставки стенд предприятия посетил Министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Он продегустировал уникальную продукцию и оценил качество томских дикоросов. Все сырье для ягодной линейки «Кахети» — экологически чистое. Дикая ягода собирается вдали от населенных пунктов, в тайге и на болотах, жимолость привозят из питомника в Бакчаре. Специалисты завода «Кахети» работали над рецептурой своей ягодной серии ни один год, внимательно изучая старинные рецепты. Хотя новинка только недавно появилась на рынке, она уже завоевала признание мировых экспертов в нескольких странах, в том числе диплом международной выставки «Sial Innovation» в Шанхае, золотую и серебряную медали на «Продэкспо 2017». На московской «Золотой осени-2017» новинку от «Кахети» оценили так же высоко. Продукция компании получила серебряную и бронзовую медали выставки, обойдя конкурентов со всей России — в экспозиции на ВДНХ участвовали более 1500 предприятий из 70 регионов России.

Комментируя итоги «Золотой осени» в Томске, прошедшей в минувшие выходные, заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр подчеркнул важность занятости населения регион в сборе дикоросов и пополнения бюджета за счет этой статьи.

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