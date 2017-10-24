Директора строящейся на Никитина школы выбрали в Томске

Комиссия утвердила кандидата на должность руководителя строящейся школы на ул.Никтина, 6. Новое учебное заведение возглавит Ирина Сахарова. Эксперты отметили, что тщательно отбирали кандидатов и детально ознакомились с представленными концепциями, передает пресс-служба мэрии.

«Всего на должность директора претендовали 14 кандидатов, в числе которых руководители образовательных учреждений, учителя школ, преподаватели университетов, заместители директоров и другие. Все конкурсанты предоставили комиссии предложения по концепции деятельности нового учреждения и его наименованию. Мы посчитали концепцию Ирины Сахаровой наиболее перспективной для реализации в новой современной томской школе», – отметил глава города.

Согласно концепции, представленной победителем конкурса, новая школа по адресу ул. Никитина, 6 должна стать не просто передовым образовательным учреждением, а школой личностного роста для учеников всех ступеней обучения. Планируется, что учебное заведение примет первых учеников 1 сентября 2018 года. Проектное количество обучающихся – 1100 человек. Школа будет иметь закрепленный микрорайон.

Ирина Сахарова – кандидат педагогических наук, «Почетный работник общего образования Российской Федерации», награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; в течение 33 лет, посвященных томскому образованию, занимала руководящие должности. С 1994 года возглавляет известную в городе прогимназию «Кристина», которая является одним из ведущих учреждений Томска с высокими показателями развития детей и современным инновационным оснащением. Этот статус «Кристина» приобрела в том числе под руководством Ирины Сахаровой.

В состав комиссии конкурса под председательством заместителя мэра по социальной политики Татьяны Домнич вошли руководители и специалисты департамента образования администрации Томска, председатель городского Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации и председатель совета руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Томска и другие.

Тэги/темы: