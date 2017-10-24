В Томске праздник Сладкой горы отметили гигантским тортом (ФОТО)

24 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгения Швецова

На минувшей неделе в Томске в РК «Факел» отметили Праздник сладкой горы, организованный Центром ведической культуры.

Гостей Говардхана Пуджа ждали песни, танцы, мастер-классы, церемония огоньков, вегетарианский пир и гора традиционных сладостей. Центром празднования стала огромная сладкая гора, с множеством коржей в основе и большим количеством сладких индийских «шариков».

Говардхан Пуджа, или Праздник Сладкой горы отмечается в один из дней праздника Дивали, главным образом, на Севере Индии, в честь поднятия горы Говардхан Кришной.

Согласно легенде, жители Гокуля обычно отмечали этот праздник в честь Бога Индры и поклонялись ему после окончания сезона муссонов. Однажды юный Кришна остановил их от жертвенных молитв Богу Индре, который в ужасном гневе наслал потоп на Гокуль. Люди были испуганы тем, что ливень стал их наказанием за неуважение к Индре. Но Бог Кришна заверил, что никакая беда не коснется их. Он поднял гору Говардхан своим маленьким пальцем и уберег людей и зверей от дождя.

В память об этом событии во всех ведических храмах каждый год зажигаются огни, звучат праздничные песни, а участники праздника с песнями обходят импровизированный холм, сделанный в виде тортов и всевозможных сладостей. Поэтому этот день и получил название «Праздник сладкой горы».

Фото: Евгения Швецова

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