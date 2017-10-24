Томичам покажут личные вещи царской семьи на православной выставке

24 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба томской епархии

В четверг, 26 октября, в Томске в ТЦ «1 000 мелочей» откроется православная выставка «От покаяния к воскресению России», посвященная 100-летию заговора и отстранения царя Николая II от власти.

«Внимание посетителей выставки будет приковано к исторической экспозиции, посвященной заговору и отстранению царя Николая II от власти. Жители Томска впервые смогут притронуться к личным вещам, орденам и книгам Царской семьи», — сообщают в пресс-службе томской епархии.

Экспонаты подготовил Музей мужского монастырь Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Он же представит на выставке и копию царского креста-мощевика, величайшей святыни, когда-то принадлежавшей семье Романовых. Посетители смогут не только заново осмыслить причины событий столетней давности, а также глубже вникнуть в непростую историю нашего Отечества.



В экспозиции также будут представлены иконы, церковная утварь, духовная литература, православные ювелирные изделия. На площадке открытия будет находиться икона с мощами Святого праведного Феодора Томского, а также икона с мощами Святителя Макария, митрополита Московского, Томского.

Кроме того, посетителей выставки ждет большая культурно-просветительская программа: на площадке ТЦ «1000 мелочей» выступит вокальная группа «Радоница» с концертной программой «Живи в веках, святая Русь», хор Совета ветеранов педагогического труда «Рябинушка» с музыкально-литературной композицией «Матушка Россия». Также на выставке состоится творческая встреча с участниками Томского поискового движения «Связь поколений», а известный журналист Юрий Воробьевский, член союза писателей России, презентуют новую книгу «Янтарная глава» и проведет на выставке цикл лекций.

Также Ежедневно запланированы показы православных фильмов, будут организованы беседы со священнослужителями.

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