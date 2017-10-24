Томские программисты помогли в разработке системы оплаты проезда в Британии

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Разработчики из Томска приняли участие в разработке системы оплаты проезда на общественном транспорте в Британии с помощью банковских карточек, сообщает региональный инновационный портал.

Разработкой занимались программисты томского офиса британской компании MultiPass. Проект стартовал в начале 2015 года, его партнером выступал один из крупнейших железнодорожных операторов Великобритании. Томичи пилотировали первое в мире решение для железной дороги на основе Bluetooth-маячков — на этой технологии была основана система пропуска в транспорт. Проект не вышел на этап коммерциализации, однако получил продолжение как более универсальный.

«Британская система оплаты транспорта — одна из самых сложных в мире. Цены достаточно высокие, поэтому метро, например, разбито на шесть тарифных зон: плата зависит от того, откуда и куда вы едете. На входе и выходе пассажир прикладывает к турникету карточку, чтобы система посчитала стоимость проезда. Мы используем такую же модель и пока тестируем ее на городских и пригородных автобусах», — рассказывает руководитель томского офиса компании MultiPass Александр Баранов.

Новая система позволяет отказаться от транспортных карт и использовать как проездной банковскую карту. Это в том числе повышает безопасность и снижает риск мошенничества при использовании в транспорте фальшивых денег, повышает скорость и удобство посадки пассажиров в транспорт. Пилотные проекты сейчас запущены в разных локациях Англии для апробации решения как в городе, так и пригородном транспорте.

«Потребовались многочисленные согласования с платежными системами, операторами, банками, поэтому было много трудностей, но в результате пользователи очень довольны, — говорит Александр Баранов. — В пилотном проекте участвуют пассажиры, которые зарегистрировали свои банковские карты с поддержкой бесконтактной технологии NFC у нас на сайте, но уже осенью возможность расплачиваться за проезд по новой системе появится у всех, у кого есть карта с NFC».

Следующим шагом по внедрению разработки станет запуск проекта в более крупных городах, а в 2018 году в систему планируется включить железнодорожный транспорт, позволяя таким образом реализовать мульти-модальный проездной билет.

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