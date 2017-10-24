В ночь на четверг жителей Советского района ожидает отключение воды
24 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
В ночь на четверг, 26 октября, жители части домов Советского района Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба Томскводоканала.
Отключение связано с подключение новой водопроводной линии по пр.Фрунзе и её промывкой. На время проведения работ, с 23:30 25 октября до 14:00 26 октября без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- ул. 1-я Заречная, кроме №51, 53, 55;
- ул. 2-я Заречная;
- ул. 3-я заречная;
- ул. 4-я Заречная, кроме №35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46;
- ул. 5-я Заречная, кроме №23, 25;
- ул. Новосёлов;
- ул. Малиновый проезд;
- ул. Селькупская;
- ул. Осенняя;
- ул. Балтийская;
- пер. Нижний;
- ул. Каспийская;
- ул. Черноморская;
- ул. Елизаровых, 79/1 стр4, 79/2, 79/4 (все строения), 79/3, 79/6, 78, 81 (все строения), 83/2, 85, 85/1, 82, 82а, 84, 86, 93;
- пр-т. Фрунзе, 123/1, 129, 131/1, 133/1, 137, 137б, 220, 222, 224, 224/1, 228, 230, 232, 232/1, 236а, 236б, 238, 240 (все строения);
- ул. Салтыкова-Щедрина, 20, 22, 42, 44, 43, 46, 46/2, 48;
- ул. Трамвайная;
- пер. Цветочный;
- ул. Писемского;
- пер. Фруктовый, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31, 37, 39, 41;
- ул. Алтайская, 161б стр2, 161б стр3, 161б стр4, 161б стр5, 163,163а, 163б, 163в, 169, 169а, 169б, 171, 173, 173 стр1, 173 стр94.
ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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