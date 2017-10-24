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В ночь на четверг жителей Советского района ожидает отключение воды

Томские новости, ЖКХ, отключение воды Томскводоканал остались без воды отключили В ночь на четверг жителей Советского района ожидает отключение воды

В ночь на четверг, 26 октября, жители части домов Советского района Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба Томскводоканала.

Отключение связано с подключение новой водопроводной линии по пр.Фрунзе и её промывкой. На время проведения работ, с 23:30 25 октября до 14:00 26 октября без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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