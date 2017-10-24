В Роспотребнадзоре сообщают о 16 госпитализированных жителях Томской области, отравившихся медвежатиной

Томский Обзор / Фото: 24 октября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области к настоящему моменту установили 34 человек, употреблявших зараженное трихинеллой мясо медведя в поселке Катайга, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В поселке Катайга Томской области местные жители отравились медвежатиной. В единой дежурно-диспетчерской службе Верхнекетского района сообщали о 12 госпитализированных из 29 употреблявших зараженное мясо.

«В настоящее время из всех употреблявших медвежатину госпитализировано 16 человек. Состояние большинства — удовлетворительное, у четверых — средней степени тяжести», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, заболевшие употребляли вялено-копченую медвежатину, которую приготовил местный охотник, остатки мяса весом 54 кг уничтожили.

В связи с инцидентом в Роспотребнадзоре просят жителей не покупать мясо у неизвестных продавцов без сопроводительных документов и маркировок. Кроме того, в ведомстве рекомендуют подвергать мясо дичи обязательной термической обработке.

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