За три года в Томской области почти вдвое сократилось количество налоговых проверок

24 октября 2017 / Томский Обзор

За последние три года количество налоговых проверок в Томской области сократилось в 1,9 раза, а доначисления выросли в 1,3 раза, сообщает пресс-cлужба обладминистрации со ссылкой на руководителя регионального УФНС Геннадия Морозова.

По его словам, одна из основных задач налоговых органов — построение эффективного контроля, в том числе в целях обеспечения свободы предпринимательства и создания честной конкурентной среды для бизнеса.

«Достижение поставленных задач в налоговой службе осуществляется за счет внедрения риск-ориентированного подхода, понятной и прозрачной системы обязательных требований для налогоплательщиков, — сказал Геннадий Морозов. — Основной целью является проведение налогоплательщиком самостоятельной оценки рисков по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности и уточнение налоговых обязательств без проведения проверок».

С 2016 года налогоплательщиками Томской области в связи с самостоятельной оценкой рисков подано более 500 уточненных деклараций на общую сумму 485 млн руб. Это четвертая часть от суммы поступлений по результатам контрольной работы налоговых органов. Такой подход позволил налоговым органам снизить количество проверок. Кроме того, ежегодно уменьшается число жалоб и судебных споров.

В рамках совершенствования контрольно-надзорной деятельности ФНС с июля 2017 года сокращен до двух месяцев срок проверки деклараций по НДС с возмещением — для налогоплательщиков с безупречной «налоговой историей». В Томской области ускоренное возмещение получили уже 20 налогоплательщиков.

Руководитель УФНС по Томской области отметил, что формирование достоверного Единого государственного реестра юридических лиц и создание Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства также стали важными мерами в стратегии поддержки бизнеса. «Единый реестр серьезно упрощает жизнь бизнесу. Через поисковую систему на сайте налоговой службы можно найти любой субъект малого предпринимательства и сформировать выписку, которая будет приниматься всеми органами государственной власти», — пояснил он.

Существенно уменьшить количество налоговых проверок призван и переход на новый порядок применения ККТ. На территории Томской области 3,7 тыс. налогоплательщиков зарегистрировали более 10 тыс. единиц ККТ, из них 98 % через «Личный кабинет ККТ». Новый порядок избавляет от необходимости вести на бумаге девять форм отчетности по каждому аппарату, а информация о расчетах поступает в налоговые органы в режиме онлайн. Для комфортного перехода на онлайн-кассы представителей малого бизнеса в Государственную Думу РФ внесен законопроект о переносе сроков «второй волны кассовой реформы» до 1 июля 2019 года.

«Реализация мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности приведет к повышению уровня доверия между налоговыми органами, предпринимателями, обществом в целом и позволит сформировать дополнительные условия для инвестиционной привлекательности нашего региона», — резюмировал Геннадий Морозов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) вошла в число приоритетных программ по решению Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным нацпроектам. На первом этапе в реформе участвуют 12 федеральных органов власти, которые осуществляют около 90 % контрольно-надзорных мероприятий.

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