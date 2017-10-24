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На конференцию «Город IT» зарегистрировались более 500 человек

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Более 500 участников зарегистрировались на крупнейшую за Уралом конференцию для IT-бизнеса в Томске. Регистрация сайте «Города IT» продолжается, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На сайте зарегистрировались участники из Томска, Кемерова, Новосибирска, Рубцовска, Омска, Красноярска, Тулы и Барнаула.

В этом году главной темой станут цифровые технологии, откроет конференцию ток-шоу «На пути к цифровой экономике». Темами первого дня станут ключевые тренды цифрового мира, новые возможности в различных IT-отраслях в ближайшие годы, развитие и трансформация организаций при переходе к цифровой экономике, гуманитарные проблемы всеобщей цифровизации, потребности в специалистах и компетенции будущего.

Второй день конференции посвящен технологиям. Эксперты и участники форума обсудят развитие технического зрения, машинного обучения, «больших данных» и другие тренды современной IT-среды.

На конференцию приглашены ведущие специалисты в сфере IT из Москвы и Санкт-Петербурга, участие примут руководители инновационных компаний Томска, Новосибирска и Москвы, IT-исследователи, ведущие программисты, приглашенные эксперты со всей России, а также из Нидерландов, Кипра и Марокко.

Регистрация для участия в конференции и программа доступны на официальном сайте.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

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