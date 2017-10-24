Томичам расскажут о позитивном мышлении и жизненных ресурсах

24 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

«Открытый университет» Томского госуниверситета запускает курс психологических тренингов и лекций «Второе дыхание» в рамках программы «Здоровее будем», сообщается в группе открытого вуза ВКонтакте.

В рамках курса пройдут 9 занятий, посвященных обсуждению вопросов о психоэмоциональном состоянии человека и способах его гармонизации, о восприятии себя в зрелом возрасте, о жизненных ресурсах и позитивном мышлении. Значительная часть курса отведена комплексам разнообразных психологических упражнений и тренингам с элементами арт-терапии.

Курс подготовлен для людей в возрасте 35-55 лет и предполагает групповые занятия. Чтобы записаться на него необходимо оставить сообщение «Открытому университету» ВКонтакте или отправить письмо по адресу opentsu@mail.tsu.ru. В этих посланиях необходимо указать ФИО полностью, год рождения и контактный телефон.

Занятия будут проходить по вторникам и пятницам с 18.25 до 20.00.

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