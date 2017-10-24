Завтра томичей ждет мокрый снег, дождь и штормовой ветер

24 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 25 октября, в Томской области ожидаются умеренный мокрый снег, дождь и порывы ветра до 20 м/с, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В Томске прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие осадки. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью – 1…+1 °С. Температура днем 0…+2 °С. На дорогах местами гололедица.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения, а также о своевременной установке на автомобили шин с зимней резиной.

Тэги/темы: