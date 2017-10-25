В томской облдуме прошло «нулевое» чтение бюджета

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Накануне в законодательной Думе Томской области прошло «нулевое» чтение бюджета региона. Представляя депутатам главный финансовый документ области на предстоящие три года, губернатор Сергей Жвачкин назвал его «бюджетом для людей», сообщается на сайте областного парламента.

Открывая встречу, губернатор напомнил, что традиции «нулевых» чтений областного бюджета уже не один год.

«Несмотря на то, что мы проводим эти чтения за закрытыми дверями, это отличная возможность открыто и без политических спекуляций обсудить наши планы. Вместе со многими из вас в этом году я провел сотни встреч в городах и районах нашей области, в трудовых коллективах, в отраслевых сообществах. И именно предложения людей легли в основу главного финансового документа области на будущую трехлетку. Можно смело назвать этот бюджет народным, потому что мы готовили его не в тиши кабинетов, а по итогам многочисленных встреч с людьми», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Представляя проект бюджета, губернатор отметил экономический потенциал региона, на котором строятся прогнозы по доходам областной казны. В первую очередь, это федеральный проект «ИНО Томск», в рамках которого региональная власть при поддержке федерального центра запускает ряд новых проектов. Среди них — участие Томской области в пилотном проекте по реализации Стратегии научно-технологического развития России и программы «Цифровая экономика». Для развития междисциплинарных проектных команд в будущем году будет создан Региональный научный фонд с привлечением ресурсов крупных компаний и федеральных фондов.

Губернатор отметил, что в том числе, благодаря сотрудничеству томских предприятий с крупными российскими компаниями, господдержке крупных инвестиционных проектов, обрабатывающие производства в Томской области за пять последних лет выросли на 40% (в среднем по России — на 7%). Для дальнейшего роста промышленности и максимально эффективного сотрудничества томских производственников с Минпромторгом и Федеральным фондом развития промышленности глава региона поручил создать такой же региональный фонд. Он будет заниматься индивидуальным сопровождением заявок наших предприятий в федеральном фонде, позволит увеличить количество томских компаний, которые могут воспользоваться инструментами федерального фонда. Ведь если на его поддержку могут рассчитывать проекты с объемом инвестиций от 100 миллионов рублей, то для региональных фондов этот порог составляет 40 миллионов.

Говоря о параметрах бюджета-2018, глава региона отметил, что в его основе — человек, а не мегапроекты.

«В целом проект главного финансового документа я бы назвал „бюджетом для людей“. Расходы на социальную сферу составляют в нем более 60%. Это 36,5 миллиарда рублей, что на 2,5 миллиарда больше, чем в этом году», — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин.

Как отметил глава региона, в будущем году повышение зарплаты коснется не только тех работников бюджетной сферы, которые подпадают под действие «майских» указов Президента, но и впервые за три года — тех бюджетников, кого указы не коснулись. На эти цели в бюджете предусмотрено 600 миллионов рублей.

Власти продолжат региональные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», проект «Развитие санитарной авиации», поддержку движения «Молодые профессионалы», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Губернаторская ипотека», программы строительства школ, ремонта и реконструкции спортивных объектов и другие.

«При социальной направленности бюджета мы не оставляем без внимания реальный сектор экономики. На его поддержку предлагаем направить 6 миллиардов рублей», — сказал Сергей Жвачкин, отметив необходимость господдержки только тех проектов, которые принесут значительный социально-экономический эффект.

На 1,3 миллиарда рублей власти планируют поддержать агропромышленный комплекс, приоритетом которого остается молочное и мясное животноводство. Бюджет дорожного фонда запланирован в сумме 3 миллиарда рублей. На ремонт местных дорог в будущем году также будет выделено 500 миллионов, а содержание и ремонт региональных дорог в 2018-м обойдется бюджету в 1,7 миллиарда. В планах ближайшей трехлетки — проектирование автомобильной дороги Томск — Тайга, реконструкция автодороги Камаевка — Асино — Первомайское (запланировано 600 миллионов), реконструкция дороги Могильный Мыс — Парабель — Каргасок (910 миллионов), реконструкция аэровокзального комплекса для расширения въезда в аэропорт с устройством новых парковочных и остановочных мест (152,5 миллиона).

«В проекте бюджета мы не только сохранили все текущие расходы, но и предусмотрели дополнительные ассигнования для выполнения обязательств перед жителями. Конечно, есть и другие важные расходы, которые мы с вами обсуждаем на собраниях думы, заседаниях комитетов, на многочисленных встречах. Будем искать возможности для решения всех задач», — подвел итог «нулевого» чтения губернатор Сергей Жвачкин.

Завершив выступление, глава региона ответил на вопросы депутатов Алексея Федорова, Леонида Глока, Сергея Брянского, Сергея Автомонова, Александра Шпетера, Галины Немцевой и Геннадия Сергеенко. Большая часть депутатских вопросов касалась социальных проблем и развития инфраструктурных проектов в регионе.

На ближайшем собрании Законодательной Думы Томской области в четверг 26 октября депутаты рассмотрят проект бюджета Томской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов в первом чтении и создадут согласительную комиссию для доработки проекта.

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