На томском «Городе IT» обсудят вопросы права в IT

Томский Обзор / Фото: 25 октября 2017 // Фото: Владимир Дударев

В бизнес-день конференции «Город IT», 10 ноября, пройдет встреча-дискуссия с экспертами на тему юриспруденции в цифровом будущем. Спикеры и гости секции «Legal-IT» обсудят вопросы права в IT, изменений в образовании и работе юриста в эпоху информационных технологий.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, к участию в секции приглашены руководители и владельцы IT-компаний и юридических фирм, желающих быть конкурентоспособными на рынке, лидеры IT-проектов, IT-специалисты, а также практикующие юристы.

«Сейчас много говорят о том, что на смену специалисту придет автоматика, и профессия юриста может вообще исчезнуть. Мы хотим обсудить, действительно ли это так, что нужно делать с legal-защитой IT, какой опыт есть у IT-компаний в построении этой защиты, а также вопросы интеллектуальной собственности и налогового администрирования», — рассказал модератор секции, управляющий партнер юридической фирмы «LL.C-Право» Дмитрий Лизунов.

Секция пройдет в формате докладов и дискуссии. Эксперты из Томска и Москвы обсудят проблемы модернизации юриспруденции в условиях цифрового будущего, вопросы права в IT, изменения в образовательных программах для юристов будущего. На повестку выйдут вопросы о типизации автоматизации юридических процессов в бизнесе, роли юриста legal-защиты в IT-компании, а также системе налогов в городе будущего.

«Мы идем от запросов IT-специалистов и будем говорить как о будущем, которое наступило и которое еще предстоит, так и о настоящем. Как юристы взаимодействуют с айтишниками и наоборот, какие есть проблемы и опыт их решения, как помочь бизнесменам, и не только в сфере IT, осознать роль юриста в компании и задачи, которые он решает. Как правильно с ним работать? Как его нанимать? Чего от него требовать? На эти вопросы мы постараемся ответить в ходе дискуссии», — пояснил Дмитрий Лизунов.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10—11 ноября. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее.

Организаторами конференции выступает администрация Томской области вместе с томскими IT-компаниями SibEDGE, USERSTORY, Aurigma и Lab365, а также СибГМУ, ТУСУР и ТГУ.

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